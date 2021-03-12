Йоханнес Бе - о борьбе за победу в общем зачете Кубка мира: Я очень уважаю Легрейда

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе дал комментарий о конкуренции со своим соотечественником Стурлой Легрейдом в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира.

«Мы очень уважаем друг друга и оба понимаем ситуацию. Всегда к такому повышенное внимание. Можно сказать, что мы друзья. Иногда кажется, что Стурла даже больше переживает за меня, чем я. В конце концов только один победит. Это непросто», - сказал Бе в эфире «Матч-ТВ».

Отметим, что норвежский биатлонист является олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса».

Напомним, что 13 марта состоится мужская гонка преследования, начало - в 16:25 (мск).