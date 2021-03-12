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12 марта 20:32
автор: Степан Шереметьев

Анастасия Егорова: Думала, что проиграла на финишной прямой

Российская биатлонистка разделила первое место с норвежской Эмили Калкенберг в спринте Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

Член сборной России по биатлону Анастасия Егорова прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

«Перед гонкой чувствовала себя не очень хорошо, это немного напрягало. По ходу гонки разбежалась. После двух чистых рубежей поняла, что последний круг надо бежать на все, что готова.

Тренеры подсказывали, что выигрывала четыре секунды, думала, что больше, но на финиш не хватило. Думала, что проиграла на финишной прямой, но очень рада, что удалось удержать первое место», - приводит слова Егоровой «Матч-ТВ».

Отметим, что в десятку сильнейших попали еще три биатлонистки из России: Елизавета Каплина, Екатерина Носкова и Анастасия Шевченко, занявшие шестое, восьмое и девятое места соответственно.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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