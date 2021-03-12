Экхофф выиграла спринт в Нове-Место, россиянки не попали в двадцатку

Экхофф совершила один промах, но опередила финишировавшую второй немку Дениз Херрман и обладательницу бронзовой награды итальянку Доротею Вирер, отстрелявших чисто.
Лучший результат среди представительниц России показала Татьяна Акимова, занявшая 25-е место и уступив победительнице одну минуту 20 секунд с одним промахом.
Лариса Куклина заняла 42-е место, Светлана Миронова - 52-е, Ульяна Кайшева - 58-е. Евгения Павлова и Ирина Казакевич с 65-м и 81-м результатами соответственно не попали в гонку преследования.
Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место (Чехия)
Женщины. Спринт. 7,5 км