Екатерина Аввакумова - о своем переходе в сборную Кореи: Мне захотелось выбраться на свободу

Экс-член сборной России Екатерина Аввакумова рассказала о причинах перехода в сборную Кореи.

«Мне захотелось выбраться на свободу, подальше от политических игр, интриг. Мне хотелось просто работать, тренироваться и получать результат. Мне не было обидно, я никогда себя не видела в сборной России.

В других местах тоже есть давление, только другого рода, тут любая полоса на любителя. Чувствуешь себя более расслабленным, здесь меньше конкуренции», — сказала Аввакумова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что на чемпионате мира в 2017 году в составе сборной Кореи спортсменке удалось занять пятое место в индивидуальной гонке.

Отметим, что Аввакумова является чемпионкой мира по летнему биатлону.