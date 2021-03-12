Михаил Шашилов: Вот такие мы на сегодняшний день

«Прошу прощения у всех болельщик, руководства. Вот такие мы на сегодняшний день. Все было нормально, люди восстанавливались, но вот так получилось. Я прошу прощения за всех спортсменов», — сказал Шашилов в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Напомним, победительницей спринта стала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла немка Денниз Херрман, третьей финишировала итальянка Доротея Вирер.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова с 25-м результатом. Остальные российские спортсменки не попали в очковую зону.