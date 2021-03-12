Куклиной стыдно за свои результаты

«Мне стыдно за собственные результаты. Перед собой и перед моими тренерами. Наверное, психологически уже сдалась. Может быть, это даже от того, что мы ожидали других результатов от себя. Я не думала о таком провале в нынешнем сезоне. Что случилось потом в Контиолахти, где все посыпалось, — я не знаю. Хочу забыть этот сезон, будто его просто не было. Так бегать нельзя. Надо рыться во всем этом, копаться, искать причины, анализировать. Это ужас», — приводит слова биатлонистки »Матч ТВ».

Напомним, Куклина финишировала с 42-м результатом, допустив один промах и проиграв победительнице, норвежке Тириль Экхофф, более полутора минут.