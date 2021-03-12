Дмитрий Губерниев: Женский биатлон выглядит значительно хуже мужского

«Я хочу сказать, что такой биатлон нам не нужен, конечно. Потому что это позор. Мы — средняя команда. Может сейчас нам нужно поглубже зарыться, чтобы потом начать всплывать навстречу солнцу.

По-прежнему можно сражаться в эстафетах. Я в это верю. Но для этого мы должны показать лучшие качества, а соперники худшие. У нас уже в гонках из двух рубежей ничего не происходит. Мы вообще не претендуем ни на что, даже если попадаем. Это касается и мужчин. Но женский биатлон выглядит значительно хуже мужского.

Я надеюсь, что привезут Горееву на этап в Швецию. Ее зря отправили на Кубок IBU, мне кажется. Но мы видим, что биатлон явно в кризисе. Вообще во вторую половину сезона у нас на Кубке IBU пропали результаты. И мы видели провал у юниорок. Это комплексная история. Действительно мы приходим к тому, что в последние два-три года было движение не в ту сторону», - рассказал Губерниев в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Напомним, в женской спринтерской гонке в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место лучшая из россиянок, Татьяна Акимова, финишировала 25-й с одним промахом. Остальные представительницы сборной России не попали в зону очков. Евгения Павлова и Ирина Казакевич не смогли отобраться в пасьют.