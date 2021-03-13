Драчев запросил в Генпрокуратуре комплексную проверку СБР на допинг

Как сообщает News.ru, причиной стало массовое снятие юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров РУСАДА в декабре 2020 года.

Президент СБР Виктор Майгуров огласил результаты внутреннего расследования СБР этой ситуации, согласно которым причиной снятия спортсменов стал неудачно составленный календарь.

В тренерском штабе сборной Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что спортсменам дали передышку перед отбором на юниорский чемпионат мира.