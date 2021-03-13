Юрий Каминский: У Логинова разладилась стрельба

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Александра Логинова на чемпионате мира в Словении.

— С точки зрения лыжного хода он практически остался на прошлогоднем уровне. Может, на самом чемпионате мира выступил чуть-чуть слабее, чем в прошлом году. Но это не главное. В основном у него разладилась стрельба. Логинов поздно начал работать с оружием. Слишком долго работал индивидуально. Это, конечно, повлияло на скорострельность и ритмичность стрельбы. Александр пытается стрелять дольше. Из-за чего чаще всего допускает промахи последним выстрелом, — приводит слова Юрия Михайловича «МК-Спорт».

Напомним, что в 2020 году году на мировом первенстве в Антхольце Логинов завоевал золото в спринте.