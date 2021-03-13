Юрий Каминский: Я не вижу, чтобы к Логинову относились негативно

Главный тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал отношение биатлонистов из других стран к Александру Логинову.

— Есть Себастьян Самуэльссон, у которого язык без костей. Но в основном отношение ровное. Кто-то порой высказывается на тему Саши в интервью. Логинов это болезненно переживает, как мне кажется. Конечно, всему тренерскому штабу хочется, чтобы он забыл про свой проступок. Он уже был сурово наказан, поэтому ситуацию следуют отпустить. В прошлом году Логинов сумел это сделать.На самом деле я не вижу, чтобы к Саше относились негативно. Либо это хорошо скрывается, либо действительно негатива нет, — передает слова 59-летнего тренера «МК-Спорт».

Напомним, что в 2020 году Логинов впервые стал чемпионом мира в итальянской Антерсельве, одержав победу в спринте.