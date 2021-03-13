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13 марта 10:57
автор: Артем Спиридонов

Владимир Драчев: Когда-то надо наводить порядок с допингом в России

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы запросил в Генпрокуратуре комплексную проверку СБР на допинг.

Экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал ход проверки всего российского биатлона на использования допинга.

— На данный момент проходит проверка по всем лицам, которые были сняты. Все команды, все федерации, все регионы, которые участвовали в этом инциденте. Когда-то надо наводить порядок с допингом в России! Пока идет разбирательство. Есть много интересного. Результаты будут скоро. Надеюсь, в течение месяца — проверка уже идет больше двух месяцев. Там будет все — и причины, и команды, и кто и какими методами это делал, — передает слова Владимира Петровича «СЭ».

Напомним, что поводом для запроса проверки стал массовый отказ юниоров от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка».

источник: «Спорт-Экспресс»
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