Дмитрий Губерниев: Если Драчев хочет проводить расследование – пусть расследует

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запрос Владимира Драчева о проверке российского биатлона на применение допинга.

– По моей информации, там ничего нет. Если Драчев хочет расследовать, то у него есть возможность это сделать, мы живем в правовом государстве. Это его право, он депутат — может запросы подавать, без проблем. Но там совершенно рабочая ситуация. На лыжной гонке в Красногорске тоже 30 человек снялось, там чего не расследуют? – приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что поводом для запроса проверки стал массовый отказ юниоров от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка».