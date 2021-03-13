Гореева победила в спринте на 5-м этапе Кубка IBU

Анастасия Гореева стало победительницей спринта 5-го этапа кубка IBU, проходящего в австрийском Обертиллиах.

Гореева не совершила ни одного промаха и опередила свою соотечественницу Анастасию Егорову на 1,1 секунды (0 промахов).

Третьей стала француженка Каролин Коломбо, она отстала от Гореевой на 20,2 секунды (0 промахов).

Четвертое и пятое место заняли россиянки Наталья Гербулова (+35,0;0) и Анастасия Шевченко (+35,6;1). Алина Кудисова стала девятой (+1.05,4; 1), Елизавета Каплина - 15-й (+1.18,5; 1), Екатерина Носкова - 19-й (+1.25,3; 3), Валерия Васнецова - 31-й (+2.01,9; 4).

В воскресенье как и на Кубке мира, на турнире рангом ниже пройдут смешанные эстафеты.