Александр Логинов: Провел гонку неидеально, травма пока дает о себе знать

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал свой результат (17-е место) в пасьюте в рамках девятого этапа Кубка мира в Чехии.

«Сейчас провел гонку не идеально. Конечно, можно было стрелять лучше. Ветер серьезно дул сильными порывами. Поэтому не подстроишься под поправки. На первой лежке и на последней стойки у меня очень сильно вынесло выстрел на порыве. Благо потом справился. Но все равно обидно за эти два штрафа. На стойке поторопился», - сказал Логинов в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе.

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 10-е место.