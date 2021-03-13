Лариса Куклина: Какое-то дно мы показываем

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Думаю, одной ночи не хватит, чтобы сделать выводы, – заявила Куклина в эфире «Матч ТВ». – Это нужно просто в конце сезона полностью анализировать весь подготовительный и соревновательный период.

Пока есть возможность, я буду бороться. Это 100 процентов. Я не могу опустить руки, пока сезон не закончился. Есть ли физическая возможность? Что есть, то и показываем. Не скажу, что это максимум. Это, наверное, какое-то дно, которое мы показываем. Вот и все.

Сейчас происходят какие-то качели. Утром просыпаюсь и ни рукой, ни ногой… А на следующий день я вдруг чувствую, что готова бежать. Это говорит о том, что вся подготовительная система была не такой, какая должна быть».

Выиграла гонку преследования норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Куклина с тремя неточными выстрелами уступила победительнице 3 минуты и 25 секунд. Хотя Лариса финишировала лишь 37-й, она все равно стала лучшей среди россиянок.