Ульяна Кайшева: Мы делаем все для результата. Есть спортивный интерес выжать из себя максимум

Член сборной России по биатлону Ульяна Кайшева дала комментарий после своего результата в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии.

«Промахи у меня габаритные, нужно чуть добавить концентрации и удержания. Я поработала над этим, сделала все, но на каждом рубеже было по ошибке.

Мой ход? Не знаю, почему такой контраст со вчерашним днем. Но я старалась. Есть спортивный интерес выжать из себя максимум. Мы делаем все для результата», - приводит слова Кайшевой «Матч-ТВ».

Напомним, что лучшей в гонке из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 37-ю позицию.

Золотую медаль завоевала норвежка Тирилль Экхофф.