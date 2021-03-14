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14 марта 13:30
автор: Максим Скороходов

Норвежцы выиграли смешанную эстафету в Нове-Место, сборная России - седьмая

Россияне по ходу гонки зашли на три штрафных круга.

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету 9-го этапа кубка мира в чешском Нове-Место. В общей сумме Тирил Экхофф, Марте Ольсбу Рейселанд и братья Бе совершили четыре промаха.

Второй стала команда Италии, третьей - сборная Швеции, , оба коллектива по десять раза промахнулись на огневом рубеже.

Российская команда, которая по ходу гонки зашла на три штрафных круга, стала седьмой. За нашу сборную выступали Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Биатлон

Кубок мира, 9-й этап

Нове-Место, Чехия

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Тирил Экхофф, Марте Ольсбу Рейселанд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) - 1:01:24,1 (0 штрафных кругов+4 промаха)

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер) +1:08,7 (0+10)

3. Швеция (Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +1:22,7 (0+10)...

7. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +3:04,1 (3+9)...

источник: «Советский спорт»
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