Норвежцы выиграли смешанную эстафету в Нове-Место, сборная России - седьмая

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету 9-го этапа кубка мира в чешском Нове-Место. В общей сумме Тирил Экхофф, Марте Ольсбу Рейселанд и братья Бе совершили четыре промаха.

Второй стала команда Италии, третьей - сборная Швеции, , оба коллектива по десять раза промахнулись на огневом рубеже.

Российская команда, которая по ходу гонки зашла на три штрафных круга, стала седьмой. За нашу сборную выступали Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Биатлон

Кубок мира, 9-й этап