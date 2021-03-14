Дмитрий Губерниев: Уверен, мы выиграем сингл-микст

Телекомментатор Дмитрий Губерниев спрогнозировал победу российской команды в предстоящей одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Уверен, мы выиграем сингл-микст. Если я говорю, что выиграем, то это значит именно золото, а не остальные медали», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что одиночная смешанная эстафете начнется сегодня в 15:45 по московскому времени. Сборную России будут представлять Лариса Куклина и Матвей Елисеев.