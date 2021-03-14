Матвей Елисеев: Не все получилось, особенно на рубеже стоя

27-летний биатлонист Матвей Елисеев подвел итоги заключительной гонки чешского этапа Кубка мира.

— Получил удовольствие от борьбы, она была хорошая и интересная. Пускай не все получилось, особенно на рубеже стоя. Но сегодня хорошая гонка. На последнем рубеже видел, как стреляют белорусы. Но знал, что мы боремся по квоте в женском Кубке наций. Держал в уме, что надо работать чуть лучше, чем они. Об этом много разговоров, эстафета — большой вклад в Кубок наций, работали максимально для этого,— цитирует российского спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Стоит добавить, что Елисеев двукратный бронзовый призер в мужских эстафетах на чемпионатах мира.