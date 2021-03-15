Дмитрий Васильев: Надо думать, кто будет готовиться к Олимпиаде

«Какая разница, пять или шесть слабых человек будут бегать? Ситуацию это в корне не поменяет. Надо думать, кто будет готовиться к Олимпиаде на будущий год.

Считаю правильным, что а конце сезона отдают предпочтение молодым. Для них это очень хороший стимул и вход в олимпийский сезон», - приводит слова Васильева News.ru.

Напомним, в женском Кубке наций россиянки занимают текущее пятое место с незначительном отрывом от Белоруссии. В случае потери пятой строчки на будущий год нашу страну на Кубке мира будут представлять пять спортсменок вместо нынешних шести.