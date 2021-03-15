Анфиса Резцова: Главная проблема в том, что спортсмены выступают исключительно ради денег

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила мнение, что российские биатлонисты выступают на соревнованиях только ради денег.

«Биатлон у нас в стране любят, проблема только в том, что нарушена система подготовки. Иногда кажется, что спортсменам вообще не хочется бороться за страну, для них главное — только призовые. Лично для меня главная проблема в том, что спортсмены выступают исключительно ради денег.

К примеру, пришел в женскую сборную Михаил Шашилов. Шесть человек из десяти — его, екатеринбургские. Так не должно быть! Отбирать надо сильнейших, а не тех, с кем тебе комфортно работать», - приводит слова Резцовой «Матч-ТВ».

Бывшая спортсменка также является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.

Отметим, что долгое время Резцова сохраняла титул единственной женщины в мире - олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта.