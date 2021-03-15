Дмитрий Васильев: Не припомню времен, когда женская сборная выступала так слабо

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал женскую сборную России по биатлону.

«Времена были всякие, но чтобы женщины выступали так слабо, не припоминаю. К сожалению, в начале сезона я оказался прав в отношении Шашилова, назвав ошибкой его назначение на должность старшего тренера женской команды. Я совсем этому не рад, а ещё больше огорчаюсь.

В этой ситуации руководству СБР необходимо уже сегодня думать о том, чтобы укомплектовать тренерский штаб мужской и женской команд, чтобы к Олимпийским играм не было повторения этого сезона и спортсмены не выступали так слабо», - приводит слова Васильева News.ru.

Напомним, что заключительный этап Кубка мира в шведском Эстерсунде пройдет с 19 по 21 марта.