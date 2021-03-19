Стали известны стартовые номера россиянок на спринтерскую гонку в шведском Эстерсунде

В пятницу, 19 марта в шведском Эстерсунде состоится женская спринтерская гонка в рамках Кубка мира. За несколько часов до ее начала стали известны стартовые номера российских биатлонисток.

Так, первой начнет Светлана Миронова, получившая 17-й номер. Второй стала Ульяна Кайшева. Ей дали 34-й номер. Далее следуют: Лариса Куклина (42-й номер), Ирина Казакевич (50-й), Анастасия Шевченко (62-й), Евгения Павлова (64-й), Татьяна Акимова (94-й), а Анастасия Гореева (102-й).

Напомним, женский спринт в Эсерсунде пройдет 19 марта и начнется в 14:30 мск.