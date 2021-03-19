Экхофф стала победительницей спринта в Эстерсунде

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф с одним промахом на стойке завоевала золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Второе время показала итальянка Доротея Вирер, отстреляв без промахов, она проиграла норвежке 2,5 секунды.
Третьей на финиш пришла еще одна представительница Норвегии Ингрид Тандревольд с отставанием от лидера 6,7 секунды.
Кубок мира.
10-й этап.
Эстерсунд (Швеция)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 18:44,6 (1)
2. Доротея Вирер (Италия) – 2,5 (0)
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 6,7 (0)
4. Анаис Шевалье (Франция) – 15,4 (1)
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 16,4 (1)
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 18,2 (1)...
16. Ульяна Кайшева (Россия) – 38,9 (0)...
24. Светлана Миронова (Россия) – 52,6 (2)...
29. Лариса Куклина (Россия) – 58,5 (1)...
44. Татьяна Акимова (Россия) – 1.23,3 (1)...
48. Евгения Павлова (Россия) – 1.30,0 (1)...
52. Анастасия Шевченко (Россия) – 1.35,6 (1)...
93. Ирина Казакевич (Россия) – 4.00,1 (7)