Экхофф стала победительницей спринта в Эстерсунде

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф с одним промахом на стойке завоевала золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Второе время показала итальянка Доротея Вирер, отстреляв без промахов, она проиграла норвежке 2,5 секунды.

Третьей на финиш пришла еще одна представительница Норвегии Ингрид Тандревольд с отставанием от лидера 6,7 секунды.

Кубок мира.

10-й этап.