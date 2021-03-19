Дмитрий Васильев: Еще четыре года назад лыжники были такими же аутсайдерами

«Через это прошли все. Еще четыре года назад лыжники были такими же аутсайдерами и статистами, как сейчас биатлонисты.

Но в лыжах у нас сейчас такие успехи благодаря Вяльбе, которая шла в одном направлении, несмотря ни на что. И теперь мы конкурируем с этими астматиками норвежцами.

В биатлоне нужно так же, а не бесконечно менять тренеров и президентов», - приводит слова Васильева «Чемпионат».

Напомним, сегодня в женском спринте лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, финишировавшая 16-й.

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.