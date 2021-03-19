Хофер выиграл мужской спринт в Эстерсунде, Гараничев – 11-й

Итальянский биатлонист Лукас Хофер, чисто отработав на огневых рубежах, выиграл спринт на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Второе место занял шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон, не допустив промахов.
Бронза досталась норвежцу Тарьей Бе.
Кубок мира.
10-й этап.
Эстерсунд (Швеция)
Спринт. Мужчины, 10 км
1. Лукас Хофер (Италия) — 22.27,1 (0 промахов)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +4,0 (0)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — +14,4 (0)
4. Симон Дестье (Франция) — +22,4 (0)
5. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +28,6 (1)
11. Евгений Гараничев (Россия) — +01.01,8 (0)
21. Матвей Елисеев (Россия) — +01.18,7 (1)
23. Эдуард Латыпов (Россия) — +01.22,8 (2)
26. Александр Логинов (Россия) — +01.25,2 (1)
64. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.29,8 (1)