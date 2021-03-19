Эдуард Латыпов: Сегодня мне некомфортно бежалось, самочувствие странное

Член сборной России по биатлону Эдуард Латыпов прокомментировал свой результат в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Швеции.
«Сегодня самочувствие странное, непонятное. Не могу ничего сказать, но по своим ощущениям по ходу не очень сегодня. Хоть и не скажу, что отставание большое, но по внутренним ощущениям на финишном кругу был большой проигрыш. Мне некомфортно бежалось», - сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что золото в гонке завоевал итальянец Лукас Хофер. Второе место занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон, бронза досталась норвежцу Тарьей Бе.
источник: Телеканал «Матч ТВ»