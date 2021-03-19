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19 марта 19:34
автор: Степан Шереметьев

Карим Халили: Не самое удачное завершение международного сезона. Не получилось практически ничего

Биатлонист сборной России в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде пришел на финиш только 68-м и не попал в гонку преследования.

Россиянин Карим Халили дал комментарий после своего выступления в спринтерской гонке на последнем этапе Кубка мира в Швеции.

«Не самое удачное завершение международного сезона. Не получилось практически ничего. На трассе были не самые лучшие ощущения, плюс стрельба не позволила мне нормально работать. Сейчас нет смысла себя успокаивать, надо делать выводы из этого сезона. Дальше надо брать лучшее и использовать это в следующем», - сказал Карим Халили в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что золото в гонке завоевал итальянец Лукас Хофер. Второе место занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон, бронза досталась норвежцу Тарьей Бе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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