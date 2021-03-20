Андрей Падин: Индивидуалистов особо не припомню

Бывший тренер российской сборной Андрей Падин поделился мнением о самоподготовке спортсменов.

— Когда я был в сборной, самоподготовки вроде и не было. Скорее, мы могли говорить о некоторых изменениях в общем плане работы в тех случаях, когда замечали, что спортсмен какую-то нагрузку не тянет. Некоторые, наоборот, стремились увеличить объемы. Но индивидуалистов особо не припомню. Логинов ушел на полную самоподготовку только в этом году, да и Елисеев тоже. До этого они оба находились в составе команды,— передает слова Падина RT.

Напомним, что Логинов в этом сезоне выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.