Ройселанд выиграла гонку преследования в Эстерсунде, Кайшева – восьмая

Норвежская биатлонистка Марта Ройселанд завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, пройдя 10 км за 32 минуты 54,8 секунды.
Второе место заняла соотечественница победительницы гонки Тирил Экхоф. Белорусская биатлонистка Анна Сола пришла на финиш третьей.
Кубок мира.
10-й этап.
Эстерсунд (Швеция)
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Марта Ройселанд (Норвегия) – 32.54,8 (4 промаха)
2. Тирил Экхофф (Норвегия) – 29,3 (4)
3. Анна Сола (Беларусь) – 44,0 (5)
4. Жюлия Симон (Франция) – 1.01,7 (5)
5. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.54,8 (2)
6. Франциска Пройс (Германия) – 2.05,9 (4)...
8. Ульяна Кайшева (Россия) – 2.11,1 (5)...
10. Лариса Куклина (Россия) – 2.13,5 (5)