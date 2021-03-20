Падин, считает что российским биатлонистам не хватает командного духа

Заслуженный тренер России по биатлону Андрей Падин рассказал, чего не хватает российским биатлонистам для конкуренции с ведущими сборными.

«Мы всегда берем в пример лидеров — Норвегию, Францию, Германию. И прекрасно видим, что сборные этих стран — как яйцо, внутри которого сфокусировано все лучшее. Они, во-первых, выступают достаточно ровно. Во-вторых, поддерживают друг друга в победах, при неудачах. Как говорится, печали и радости проходят вместе. Глядя со стороны на российскую сборную, я бы сказал, что командного духа ей, конечно, не хватает. Но чтобы он был, надо работать в едином коллективе» - цитирует Падина »RT на русском».

Напомним, что в Падин много лет работал в сборных командах России, в апреля 2019 года он ушел с поста тренера женской резервной сборной России. Сейчас 53-летний специалист тренирует мужскую сборную Белоруссии.