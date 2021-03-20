«У нас есть повод для оптимизма». Губерниев - о женском пасьюте на этапе Кубка мира в Швеции

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Турция - Суперлига 4-я четверть Бешикташ 93 Дарушшафака 88
Испания - Примера 2-й тайм, 81' Атлетик Б 1 Эйбар 1 П1 4.10 Х 1.40 П2 9.90
Италия - Серия B 2-й тайм, 73' Виченца 1 Пескара 0 П1 1.06 Х 13.0 П2 31.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 80' Портсмут 2 Ипсвич Таун 1 П1 1.11 Х 7.30 П2 26.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 70' Фрозиноне 0 Лечче 1
Турция - Суперлига 2-й тайм, 75' Гёзтепе 2 Сивасспор 5
Италия - Серия B 2-й тайм, 70' Эмполи 1 Виртус Энтелла 0
Турция - Суперлига 2-й тайм, 74' Йени Малатьясп 1 Газишехир 2
Италия - Серия B 2-й тайм, 70' Реджана 0 Козенца 1 П1 5.20 Х 1.45 П2 6.00
КХЛ - плей-офф 1-й период СКА 0 Динамо М 0 П1 2.33 Х 3.50 П2 2.75
Италия - Серия А 1-й тайм, 37' Кротоне 1 Болонья 0
КХЛ - плей-офф 1-й период Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.30
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 9' Кёльн 0 Боруссия Д 1 П1 12.0 Х 6.70 П2 1.20
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 8' Бавария 0 Штутгарт 0 П1 1.27 Х 7.50 П2 8.00
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 9' Вердер 0 Вольфсбург 0 П1 11.0 Х 7.00 П2 1.20
Турция - Суперлига не начался Галатасарай 0 Бахчешехир 0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 8' Айнтрахт Ф 1 Унион 0
Италия - Серия B 18:00 Монца 0 Венеция 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 18:00 Уотфорд 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.73 Х 3.50 П2 5.80
Англия - Первая лига 18:00 Рочдейл 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.79
Англия - Первая лига 18:00 Плимут Аргайл 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.00
Англия - Первая лига 18:00 Гиллингем 0 Донкастер Рове 0
Англия - Первая лига 18:00 Аккрингтон Стэ 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 18:00 Бристоль Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
Англия - Первая лига 18:00 Уимблдон 0 Чарльтон Атлет 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 1.93
Англия - Первая лига 18:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.60 Х 3.20 П2 2.80
Англия - Первая лига 18:00 Флитвуд Таун 0 Суиндон Таун 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.50
Англия - Чемпионшип 18:00 Ковентри Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.40
Англия - Первая лига 18:00 Бёртон Альбион 0 Милтон-Кинс До 0 П1 3.00 Х 3.40 П2 2.35
Англия - Первая лига 18:00 Сандерленд 0 Линкольн Сити 0 П1 1.87 Х 3.50 П2 4.30
20 марта 17:00
автор: Степан Шереметьев

«У нас есть повод для оптимизма». Губерниев - о женском пасьюте на этапе Кубка мира в Швеции

В гонке преследования в шведском Эстерсунде лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о выступлениях женской сборной в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в Швеции.

«Ветер просто превзошел все рекорды. Мы знаем, что здесь страшная погода с точки зрения ветров. Но могу сказать, что сегодня у нас есть повод для оптимизма. Мы видим, как Ульяна Кайшева проходит самый быстрый свой последний круг, мы видим, как сражается Куклина и приходит десятой. Но количество промахов было у всех, конечно, беспрецедентным», - приводит слова Губерниева «Матч-ТВ».

Напомним, что еще одна россиянка Лариса Куклина пришла на финиш 10-й.

Победу же одержала норвежская спортсменка Марте Олсбю Рейселанд.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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