«У нас есть повод для оптимизма». Губерниев - о женском пасьюте на этапе Кубка мира в Швеции

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о выступлениях женской сборной в пасьюте на заключительном этапе Кубка мира в Швеции.

«Ветер просто превзошел все рекорды. Мы знаем, что здесь страшная погода с точки зрения ветров. Но могу сказать, что сегодня у нас есть повод для оптимизма. Мы видим, как Ульяна Кайшева проходит самый быстрый свой последний круг, мы видим, как сражается Куклина и приходит десятой. Но количество промахов было у всех, конечно, беспрецедентным», - приводит слова Губерниева «Матч-ТВ».

Напомним, что еще одна россиянка Лариса Куклина пришла на финиш 10-й.

Победу же одержала норвежская спортсменка Марте Олсбю Рейселанд.