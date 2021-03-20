Лариса Куклина: При таком ветре выцеливать бесполезно

30-летняя спортсменка Лариса Куклина, допустившая пять промахов, поделилась мнением о прошедшей гонке.
— Сегодня просто непредсказуемый ветер, очень порывистый. На первой стойке мне казалось, что я могу выстоять и попасть, но этого не оказалось. Но на второй стойке я подумала, что могу намазать те же три штрафа, но будет намного быстрее. Решила просто стрельнуть. Хорошо, что так получилось. Думала, что выцеливать было ошибкой – при таком ветре это, наверное, бесполезно,— сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».
Добавим, что в 17:15 мск гонку преследования побегут мужчины.
источник: Телеканал «Матч ТВ»