Лариса Куклина: При таком ветре выцеливать бесполезно

В ЦСКА — Березуцкий или иностранец, но лучше бы Карпин. Гончаренко ждут в «Краснодаре»

Пребывание Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА вот-вот подойдет к концу. В паузе на матчи сборных нас ждут интересные кадровые перестановки.