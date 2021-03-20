Падин считает, что ответственность мешает выступать российским биатлонистам

Заслуженный тренер России по биатлону Андрей Падин считает, что большая доля ответственности мешает российским биатлонистам показывать хороший результат.

«В российском биатлоне у людей просто нет права на ошибку. После первой же осечки возникает огромное количество критических замечаний. Давайте рассмотрим пример недавно прошедшего чемпионата мира. Светлана Миронова в первой же гонке, смешанной эстафете, «привозит» команде два штрафных круга, затем бежит шесть штрафных кругов в спринте, не попадает в гонку преследования. Не будь ее личным тренером Михаил Шашилов (старший тренер женской сборной России - прим. ред.), она могла бы вообще закончить на этом свое выступление на чемпионате. В Поклюке Света достаточно успешно выступает в индивидуальной гонке, занимает пятое место и попадает в масс-старт, где снова делает шесть промахов. Сколько негативных комментариев на нее вылилось по ходу чемпионата со стороны средств массовой информации, экспертов? Как с таким грузом ответственности показывать хороший результат?» - приводит слова Падина »RT на русском».

Напомним, что в Падин много лет работал в сборных командах России, в апреля 2019 года он ушел с поста тренера женской резервной сборной России. Сейчас он тренирует мужскую сборную Белоруссии.

В сегодняшней гонке преследования Миронова, совершившая семь промахов на огневых рубежах, стала 34-й, проиграв победителю 3 минуты 39 секунд.