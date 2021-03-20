Падин считает, что ответственность мешает выступать российским биатлонистам

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КХЛ - плей-офф 3-й период Авангард 1 Металлург Мг 1 П1 4.50 Х 1.50 П2 5.60
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 79' Вердер 1 Вольфсбург 2 П1 32.0 Х 9.60 П2 1.09
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 79' Айнтрахт Ф 4 Унион 2
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 79' Бавария 4 Штутгарт 0
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 79' Кёльн 2 Боруссия Д 1 П1 1.33 Х 4.10 П2 15.0
Турция - Суперлига 4-я четверть Галатасарай 79 Бахчешехир 69
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 47' Рединг 0 Куинз Парк Рей 1
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Англия - Первая лига перерыв Шрусбери Таун 0 Халл Сити 0 П1 5.00 Х 2.24 П2 2.33
Англия - Первая лига 2-й тайм, 51' Сандерленд 1 Линкольн Сити 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 49' Бёртон Альбион 0 Милтон-Кинс До 1 П1 8.10 Х 4.10 П2 1.40
Англия - Первая лига 2-й тайм, 52' Флитвуд Таун 0 Суиндон Таун 1 П1 5.70 Х 3.50 П2 1.65
Англия - Первая лига 2-й тайм, 47' Уимблдон 1 Чарльтон Атлет 2 П1 12.0 Х 4.50 П2 1.30
Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Аккрингтон Стэ 2 Уиган Атлетик 1 П1 1.30 Х 4.50 П2 9.80
Англия - Первая лига 2-й тайм, 51' Гиллингем 2 Донкастер Рове 2
Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 2 П1 20.0 Х 9.40 П2 1.09
Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Рочдейл 0 Питерборо Юнай 2 П1 27.0 Х 15.0 П2 1.03
Англия - Первая лига 2-й тайм, 49' Плимут Аргайл 2 Бристоль Ровер 0 П1 1.09 Х 9.80 П2 18.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Уотфорд 1 Бирмингем Сити 0 П1 1.20 Х 6.40 П2 14.0
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Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Сток Сити 0 Дерби Каунти 0 П1 2.95 Х 2.08 П2 4.50
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Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Престон Норт Э 0 Лутон Таун 0 П1 3.20 Х 2.24 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 50' Миллуолл 1 Мидлсбро 0 П1 1.50 Х 3.80 П2 8.40
Италия - Серия B 2-й тайм, 52' Монца 0 Венеция 2 П1 13.0 Х 8.20 П2 1.17
Испания - Примера перерыв Сельта 1 Реал Мадрид 2 П1 13.0 Х 6.50 П2 1.20
Португалия - Примейра 1-й тайм, 38' Санта-Клара 0 Тондела 0 П1 1.85 Х 2.95 П2 5.80
20 марта 17:32
автор: Максим Скороходов

Падин считает, что ответственность мешает выступать российским биатлонистам

По мнению специалиста негативные комментарии также играют свою роль.

Заслуженный тренер России по биатлону Андрей Падин считает, что большая доля ответственности мешает российским биатлонистам показывать хороший результат.

«В российском биатлоне у людей просто нет права на ошибку. После первой же осечки возникает огромное количество критических замечаний. Давайте рассмотрим пример недавно прошедшего чемпионата мира. Светлана Миронова в первой же гонке, смешанной эстафете, «привозит» команде два штрафных круга, затем бежит шесть штрафных кругов в спринте, не попадает в гонку преследования. Не будь ее личным тренером Михаил Шашилов (старший тренер женской сборной России - прим. ред.), она могла бы вообще закончить на этом свое выступление на чемпионате. В Поклюке Света достаточно успешно выступает в индивидуальной гонке, занимает пятое место и попадает в масс-старт, где снова делает шесть промахов. Сколько негативных комментариев на нее вылилось по ходу чемпионата со стороны средств массовой информации, экспертов? Как с таким грузом ответственности показывать хороший результат?» - приводит слова Падина »RT на русском».

Напомним, что в Падин много лет работал в сборных командах России, в апреля 2019 года он ушел с поста тренера женской резервной сборной России. Сейчас он тренирует мужскую сборную Белоруссии.

В сегодняшней гонке преследования Миронова, совершившая семь промахов на огневых рубежах, стала 34-й, проиграв победителю 3 минуты 39 секунд.

источник: «RT на русском»
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