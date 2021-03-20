Легрейд выиграл гонку преследования, Гараничев - 12-й

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Норвежец два раза промахнулся на рубеже Его конкурент за победу в Кубке мира Йоханнес Бе (три промаха) стал вторым. Третьим стал итальянец Лукас Хофер (четыре промаха).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев (3 промаха), занявший 12-е место

Завершится сезон 21 марта масс-стартом на 15 километров, после которого определится какой норвежский биатлонист станет обладателем «Большого хрустального глобуса».

С учетом вычета четырех худших результатов победитель сегодняшней гонки Легрейд опережает прошлогоднего триумфатора турнира Йоханнеса Бе на одно очко.

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