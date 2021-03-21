Рейс-директор IBU: Если гонки не состоятся 21 марта, то сезон будет завершен

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борт Нунар заявил, что вместе с возможной отменой сегодняшних гонок будет завершен международный сезон.

«У нас не прописано в правилах, сколько именно метров в секунду должен быть ветер, но стадион должен быть безопасным для всех, кто на нем находится. Другое дело, как стрелять спортсменам. Здесь начнется лотерея. Есть ли еще запас по времени, чтобы двигать гонки? У нас будут проблемы с показом, если нам придется еще переносить. Если гонки не состоятся в этот день, то сезон будет завершен? Да, конечно. Когда летают баннеры и коврики — нужно покидать стадион сразу», - сказал Нунар в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что из-за сильного ветра в шведском Эстерсунде последние гонки международного сезона, масс-старты, были перенесены на 17:30 и 19:15 по московскому времени.