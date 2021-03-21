Рейс-директор IBU: Если гонки не состоятся 21 марта, то сезон будет завершен

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Италия - Серия А 2-й тайм, 90+3' Верона 0 Аталанта 2
КХЛ - плей-офф 3-й период Салават Юлаев 1 Ак Барс 2 П1 2.50 Х 3.70 П2 2.60
Франция - Лига 1 2-й тайм, 67' Страсбург 1 Ланс 2 П1 16.0 Х 5.00 П2 1.27
Турция - Суперлига перерыв Газиантеп 47 Петким Спор 34
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Гройтер Фюрт 1 Нюрнберг 0
Германия - Бундеслига перерыв Хоффенхайм 1 Майнц 2 П1 6.60 Х 4.10 П2 1.50
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Вюрцбургер Кик 1 Ян 0
Турция - Суперлига 1-й тайм, 22' Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Испания - Примера 1-й тайм, 23' Хетафе 0 Эльче 1 П1 4.70 Х 3.10 П2 1.95
Кубок Англии 16:30 Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.27 Х 5.80 П2 13.0
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.90 Х 2.80 П2 2.90
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.14 Х 8.70 П2 23.0
Франция - Лига 1 17:00 Нант 0 Лорьян 0 П1 2.32 Х 3.20 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 17:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.40
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Лацио 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Турция - Суперлига 17:30 Каршияка 0 Анадолу Эфес 0
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 Байер 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 18:00 Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.06 Х 3.10 П2 4.30
Испания - Примера 18:15 Валенсия 0 Гранада 0 П1 2.02 Х 3.50 П2 3.90
Испания - Примера 18:15 Вильярреал 0 Кадис 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.70
Турция - Суперлига 19:00 Бешикташ 0 Фенербахче 0 П1 2.18 Х 3.60 П2 3.30
21 марта 16:05
автор: Максим Скороходов

Рейс-директор IBU: Если гонки не состоятся 21 марта, то сезон будет завершен

С учетом вычета худших гонок Стурла Лагрейд опережает Йоханнеса Бе в борьбе за Кубок мира на одно очко.

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борт Нунар заявил, что вместе с возможной отменой сегодняшних гонок будет завершен международный сезон.

«У нас не прописано в правилах, сколько именно метров в секунду должен быть ветер, но стадион должен быть безопасным для всех, кто на нем находится. Другое дело, как стрелять спортсменам. Здесь начнется лотерея. Есть ли еще запас по времени, чтобы двигать гонки? У нас будут проблемы с показом, если нам придется еще переносить. Если гонки не состоятся в этот день, то сезон будет завершен? Да, конечно. Когда летают баннеры и коврики — нужно покидать стадион сразу», - сказал Нунар в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что из-за сильного ветра в шведском Эстерсунде последние гонки международного сезона, масс-старты, были перенесены на 17:30 и 19:15 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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