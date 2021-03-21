Губерниев - о погодных условиях в Эстерсунде: Меня сдувает ветром, падают осветительные приборы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку ситуации с погодными условиями на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Здесь порой такие сильные порывы ветра, что я просто не могу находиться на месте. Меня просто сдувает, а вокруг падают осветительные приборы. Это что-то страшное.

В 2013 году был серьезный инцидент, когда гонку отменили прямо в разгар соревнования. Тогда ветром спортсменов просто сдувало с ковриков на стрельбище», - сказал Губерниев в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что женский масс-старт запланирован на 17:30 (мск), мужской - на 19:15 (мск).