«Сезон был нелегким, получила не то, что ожидала». Лариса Куклина - об итогах года

Член сборной России по биатлнону Лариса Куклина подвела итоги сезона-2020/21.

«Международный сезон подошел к концу. Хочу поблагодарить каждого, кто верил, кто критиковал - услышала каждого. Сезон был нелегким, получила не то, что ожидала и на что рассчитывала, увы… Но все проанализировано! С верой в себя, с верой в тех, с кем работаю, и с верой в лучшее идем дальше. Пожелаю каждому добра и не сомневаться в себе», - написала Куклина в своем Instagram.

Напомним, что сегодня пройдут заключительные масс-старты в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Женская гонка запланирована на 17:30 (мск), мужская - на 19:15 (мск).