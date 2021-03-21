Александр Привалов: Мы опустились очень низко

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Привалов отреагировал на провальное выступление женской сборной России в сезоне 2020/21 годов.

— Необходима единая команда, одно целое — сейчас же распущенность, нет дисциплины, нет доверия к тренерам. Мы опустились очень низко. Как можно радоваться попаданию спортсменов в десятку? У нас огромная страна, а нас обыгрывает Австрия, в которой биатлоном занимаются шесть женщин, — приводит слова Александра Васильевича ТАСС.

Добавим, что максимальная квота на следующий сезон будет у Норвегии, Швеции, Германии, Франции и Беларуси.