Тандревольд выиграла масс-старт в Эстерсунде, Кайшева – пятая

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд выиграла гонку с общего старта на 10-м этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Второй на финиш пришла представительница Белоруссии Динара Алимбекова.
Бронза у немецкой спортсменки Франциски Пройс.
Кубок мира.
10-й этап.
Эстерсунд (Швеция)
Женщины. Масс-старт. 12,5 км.
1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 34.53,1 (5 промахов)
2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +6,9 (6)
3. Франциска Пройсс (Германия) — +11,1 (6)
4. Лена Хекки (Швейцария) — +15,0 (7)
5. Ульяна Кайшева (Россия) — +20,1 (5)
6. Анна Сола (Белоруссия) — +24,9 (8)
8. Светлана Миронова (Россия) — +33,3 (5)