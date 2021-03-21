Светлана Миронова: Ожиданий от сезона было больше - хотелось подиумов и медалей чемпионата мира

Член сборной России по биатлону Светлана Миронова подвела итоги своих выступлений в этом сезоне.

«Ожиданий было больше от сезона. Я хотела более высоких результатов, хотелось подиумов, медалей чемпионата мира. Тем более то, как мы провели этапы после Нового года, к этому располагало.

Тем не менее, из этого нужно извлечь максимум пользы», - приводит слова Мироновой «Матч-ТВ».

Напомним, что в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде россиянка заняла 19-е место.