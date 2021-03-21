Лариса Куклина: при таком ветре в Этерсунде, четыре-пять промахов - еще хорошо

Российская биатлонистка Лариса Куклина высказалась о ветренной обстановке в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

— Четыре-пять штрафов — сегодняшний минимум, еще хорошо. Направление ветра было слева и справа, сзади и спереди, тяжело справиться. При таком ветре можно работать, но тяжело, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд. Россиянка Ульяна Кайшева финишировала пятой, а ее соотечественница Светлана Миронова — восьмой. Все они допустили по пять промахов.