Светлана Миронова: Тренировок с Алексеем Волковым по ходу сезона не было

Российская биатлонистка Светлана Миронова в эфире «Матч ТВ» рассказала о проблемах со стрельбой и взаимодействии с тренерским штабом национальной команды.

«Тренировок с Алексеем Волковым по ходу сезона не было, только в летней подготовке. По сезону все больше сами по себе, все, наверное, имеют опыт, как нужно работать в сезоне. И чувствую, что нужно добавить, что убавить. У нас тренер по стрельбе – это человек, который помогает пристреляться», - заявила биатлонистка.

В масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Светлана Миронова допустила пять промахов.