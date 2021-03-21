Светлана Миронова: Тренировок с Алексеем Волковым по ходу сезона не было

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф перерыв Локомотив 1 ЦСКА 1 П1 3.00 Х 3.50 П2 2.34
Турция - Суперлига 4-я четверть Каршияка 89 Анадолу Эфес 98
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 70' Вест Хэм Юнайт 3 Арсенал 2 П1 1.55 Х 3.50 П2 9.20
Португалия - Примейра 2-й тайм, 68' Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.45 Х 1.85 П2 9.30
Испания - Примера 2-й тайм, 57' Валенсия 1 Гранада 0 П1 1.24 Х 5.60 П2 14.0
Испания - Примера 2-й тайм, 53' Вильярреал 1 Кадис 0 П1 1.14 Х 7.80 П2 21.0
Италия - Серия А 2-я четверть Кремона 17 Тревизо 27
Турция - Суперлига 1-й тайм, 29' Бешикташ 0 Фенербахче 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.30
Франция - Лига 1 1-й тайм, 24' Лилль 1 Ним 1 П1 1.40 Х 4.50 П2 8.30
Кубок Англии 20:00 Лестер Сити 0 Манчестер Юнай 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Майами Хит 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.58 П2 2.45
Германия - Бундеслига 20:00 Фрайбург 0 Аугсбург 0 П1 1.88 Х 3.50 П2 4.50
Германия - Бундеслига 20:00 Крайльсхайм Ме 0 Бавария 0
Турция - Суперлига 20:00 Бурсаспор 0 Афьон Беледие 0
Италия - Серия А 20:00 Олимпия Милан 0 Канту 0
Италия - Серия А 20:00 Фиорентина 0 Милан 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Италия - Серия А 20:15 Виртус Рим 0 Варезе 0
Португалия - Примейра 20:30 Маритиму 0 Фамаликан 0 П1 2.80 Х 3.10 П2 2.80
Испания - Примера 20:30 Атлетико М 0 Алавес 0 П1 1.31 Х 5.20 П2 12.5
Португалия - Примейра 20:30 Боавишта 0 Фаренсе 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Хьюстон Рокетс 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.56 П2 2.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Денвер Наггетс 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 1.43 П2 2.90
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Бостон Селтикс 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.28 П2 3.80
Италия - Серия А 22:45 Рома 0 Наполи 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.75
Италия - Серия А 22:45 Триест 0 Умана Рейер 0
Португалия - Примейра 23:00 Брага 0 Бенфика 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Испания - Примера 23:00 Реал Сосьедад 0 Барселона 0 П1 3.90 Х 3.90 П2 1.95
Италия - Серия B 23:00 Салернитана 0 Брешия 0 П1 2.45 Х 2.90 П2 3.40
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Флорида Пантер 0 П1 2.05 Х 4.40 П2 3.00
Франция - Лига 1 23:00 Лион 0 ПСЖ 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 2.10
21 марта 19:10
автор: Александр Поволоцкий

Светлана Миронова: Тренировок с Алексеем Волковым по ходу сезона не было

Биатлонистка отметила, что ей интересно наблюдать за норвежцами при работе на рубеже.

Российская биатлонистка Светлана Миронова в эфире «Матч ТВ» рассказала о проблемах со стрельбой и взаимодействии с тренерским штабом национальной команды.

«Тренировок с Алексеем Волковым по ходу сезона не было, только в летней подготовке. По сезону все больше сами по себе, все, наверное, имеют опыт, как нужно работать в сезоне. И чувствую, что нужно добавить, что убавить. У нас тренер по стрельбе – это человек, который помогает пристреляться», - заявила биатлонистка.

В масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Светлана Миронова допустила пять промахов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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