Дестье выиграл масс-старт в Эстерсунде, Латыпов – второй. Бе завоевал Большой хрустальный глобус

Французский биатлонист Симон Дестье выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов. Третьим финишировал норвежский спортсмен Йоханнес Бе, который завоевал Большой хрустальный глобус.
Кубок мира.
10-й этап.
Эстерсунд (Швеция)
Мужчины. Масс-старт. 15 км.
1. Симон Дестье (Франция) — 35.43,7 (2 промаха)
2. Эдуард Латыпов (Норвегия) — +8,9 (2)
3. Йоханнес Бе (Франция) — +17,5 (3)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — +32,2 (3)
5. Бенедикт Долль (Германия) — +36,9 (4)
6. Тарьей Бе (Норвегия) — +38,2 (4)...
17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,8 (3)...
21. Евгений Гараничев (Россия) — +1.41,7 (4)