Анфиса Резцова: Сезон не особо порадовал

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результаты женской сборной России в прошедшем сезоне.

— Конечно, сегодняшняя гонка — это несомненный успех для наших девушек. У меня вызвало большое удивление пятое место Ульяны. Несмотря на то, что многие соперницы застрелились и ветровая обстановка была неспокойная, результат девчонок здоровский на сегодняшний день. Сезон не особо порадовал, но то, что сегодня так все сложилось, вызывает только похвалу, — передает слова Резцовой Sport24.

Напомним, что в зачете Кубка наций россиянки заняли шестое место, тем самым они лишились максимальной квоты на следующий сезон.