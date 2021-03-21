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21 марта 20:23
автор: Степан Шереметьев

Эдуард Латыпов - о серебре в масс-старте: Гонка просто идеальная

Для российского биатлониста это первая личная медаль на этапах Кубка мира.

Член сборной России Эдуард Латыпов дал комментарий после завоевания серебряной медали в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Пока чувствую радость, но неосознанно. Рад гонке, для меня это победа. Было бы больше, но не хватило сил. Спасибо всем, кто за меня болеет. Слава Богу, все сошлось так, как надо.

Гонка просто идеальная, лежа я смело сработал, третий рубеж стоя чувствовал, что иду первым, но нервничал. На последней стойке сказал себе, что нужно отработать и отбросил от себя все», - сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня россиянин отметил свой 27-й день рождения.

Данной гонкой завершился сезон-2020/21.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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