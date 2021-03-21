«Он совершенно потрясающий. Очень его люблю». Дмитрий Губерниев - о Латыпове

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий после завоевания Эдуардом Латыповым серебряной медали в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Латыпов провел свою лучшую гонку. В том, что попал на последней стойке, он огромный молодец. Я искренне поздравляю его с днем рождения. Очень его люблю. Он совершенно потрясающий. Пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь», - приводит слова Губерниева «Матч-ТВ».

Напомним, что сегодня Латыпов отметил свой 27-й день рождения.

Победил же в гонке француз Симон Дестье. Обладателем Большого хрустального глобуса стал норвежский спортсмен Йоханнес Бе.