Итоги Кубка мира сезона-2020/21. Йоханнес Бе выиграл общий зачет. В тридцатке лучших 4 россиянина

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, завершивший масс-старт в Эстерсунде третьим, стал обладателем Большого хрустального глобуса, по итогу сезона он набрал 1052 очка.
Всего на 13 баллов отстал от него его соотечественник Стурла Лагрейд, ставший вторым (1039).
Третьим стал француз Кентен Фийон Майе (930).
В тридцатке лучших биатлонистов сезона оказалось четыре россиянина: Александр Логинов стал - 17-м (541), Эдуард Латыпов - 18-м (491), Матвей Елисеев - 21-м (458), Евгений Гараничев - 27-м (260).
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