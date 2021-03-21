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Итоги Кубка мира сезона-2020/21. Йоханнес Бе выиграл общий зачет. В тридцатке лучших 4 россиянина
21 марта 21:40
автор: Максим Скороходов

Итоги Кубка мира сезона-2020/21. Йоханнес Бе выиграл общий зачет. В тридцатке лучших 4 россиянина

Обладатель Кубка мира определялся в последней гонке сезона.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, завершивший масс-старт в Эстерсунде третьим, стал обладателем Большого хрустального глобуса, по итогу сезона он набрал 1052 очка.

Всего на 13 баллов отстал от него его соотечественник Стурла Лагрейд, ставший вторым (1039).

Третьим стал француз Кентен Фийон Майе (930).

В тридцатке лучших биатлонистов сезона оказалось четыре россиянина: Александр Логинов стал - 17-м (541), Эдуард Латыпов - 18-м (491), Матвей Елисеев - 21-м (458), Евгений Гараничев - 27-м (260).

Биатлон

Кубок мира. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 1052 очка

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 1039

3. Кентен Фийон Майе (Франция) -930...

17. Александр Логинов (Россия) - 541

18. Эдуард Латыпов (Россия) - 491...

21. Матвей Елисеев (Россия) - 458...

27. Евгений Гараничев (Россия) - 260...

источник: IBU
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