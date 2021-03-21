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21 марта 23:22
автор: Степан Шереметьев

Юрий Каминский: Нам в сборную еще бы парочку таких ребят, как Латыпов

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский выразил мнение о выступлении Эдуарда Латыпова в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«На последнем круге, когда догонял его француз, я кричал Эдуарду: «Постарайся зацепиться за него». Было понятно, что француз был немного сильнее ходом, но если бы зацепился, то надежды на победу точно были бы. Финишировать он может. Конечно, мы довольны его результатами в сезоне.

Нам бы еще таких вот парочку ребят, тогда была бы команда, которая и в эстафете стала бы более конкурентоспособной, и между собой бы росли», - приводит слова Камиснкого «Р-Спорт».

Отметим, что для россиянина это первая личная медаль на этапах Кубка мира, Латыпов завовевал серебряную медаль в свой 27-й день рождения.

источник: «Р-Спорт»
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