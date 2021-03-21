Владимир Драчев - о серебряной медали Латыпова в масс-старте: Эдуард сработал хорошо

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал попадание Эдуарда Латыпова на пьедестал в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Поздравляю Эдуарда с серебряной медалью. В день рождения очень хороший подарок себе сделал. Эдуард сработал хорошо. Но по ходу он был слабее. Было видно, что подъем ему очень тяжело дался, хотя для Йоханнеса он был тоже непростой. Он почти догнал Эдуарда, но оглянулся назад, увидел, что его никто не догоняет и решил просто спокойно доехать до финиша. Потому что 2-3 место его не интересовало, так как основной конкурент по общему зачету Кубка мира находился далеко», - приводит слова Драчева Sport24.ru.

Отметим, что в общем зачете Кубка мира Латыпов по итогам сезона-2020/21 занял 18-е место. Сегодня россиянин отметил свой 27-й день рождения.

Победил же в гонке француз Симон Дестье. Обладателем Большого хрустального глобуса стал норвежский спортсмен Йоханнес Бе.